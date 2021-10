Anche TikTok entra nel circolo degli NFT: collezione in arrivo su Ethereum

Macinando record su record, TikTok è l'app più scaricata al mondo. Complice il successo ottenuto su scala globale, superando giganti come Facebook e YouTube, la piattaforma social si prepara a rilasciare la sua prima collezione di NFT.

TikTok si è, infatti, ufficialmente unito alla corsa ai Non-Fungible Token, dei token digitali che rendono unico un prodotto digitale attraverso una certificazione crittografata. La sua avventura nel mondo degli NFT partirà con una prima collezione ufficiale in cui saranno presenti i contenuti dei migliori creator presenti sull'applicazione.

La raccolta prenderà il nome di TikTok Top Moments e tra i nomi più altisonanti troviamo Lil Nas X, Rudy Willingham, Bella Poarch, Curtis Roach e Gary Vaynerchuk. Tra questi, ci saranno almeno sei contenuti "culturalmente" rilevanti.

La vendita partirà già la prossima settimana, per l'esattezza il 6 ottobre 2021, con un NFT di Rudy Willingham sulle note di Montero di Lil Nas X. La piattaforma scelta sarà Immutable X, la prima basata su Ethereum Layer-2.

I drop saranno settimanali e andranno avanti per tutto il mese. I proventi delle vendite andranno in larga parte anche agli stessi creator. Di recente abbiamo provato a fare chiarezza sull'affascinante mondo dei token non fungibili. Per saperne qualcosa in più, suggeriamo dunque di dare un'occhiata al nostro speciale su cosa sono gli NFT.