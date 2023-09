TikTok, etichetta su contenuti generati dall'IA altrimenti saranno rimossi

TikTok punta sulla trasparenza e nel tentativo di evitare l’eccessivo proliferare di contenuti generati dall’IA, che potrebbero essere mascherati da contenuti reali, ha implementato delle etichette che indicheranno se un creator ha utilizzato l’intelligenza artificiale per generare o modificare foto e video.

L’iniziativa segue quelle prese da alcune media company e dai media tradizionali. TikTok, nella fattispecie, chiede di etichettare in maniera chiara i contenuti generati dall’IA che contengono foto, video o audio “realistici”, per consentire agli utenti di distinguere la realtà dalla finzione, come appunto nel caso dei deepfake.

La funzionalità non sembra essere ancora disponibile per tutti, ma alcuni utenti hanno notato la novità in una versione beta all’inizio del mese. Secondo gli screenshot, TikTok negli avvisi minaccia che potrebbe rimuovere i contenuti generati dall’IA che non sono adeguatamente etichettati.

TikTok però a quanto pare starebbe anche testando l’utilizzo di etichette automatiche sui contenuti generati dall’intelligenza artificiale, appunto utilizzando un sistema d’IA per individuarli.

Dopo il nuovo feed “Per Te” di TikTok in Europa, legato alla normativa del Vecchio Continente, è in arrivo un’altra novità che renderà la piattaforma ancora più sicura. Proprio di recente, TikTok ha anche lanciato i post testuali, per mettersi in concorrenza con X e Threads di Meta.