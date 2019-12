TikTok è un fenomeno anche in Italia: caricati 236 video al minuto

TikTok è ormai entrato nella quotidianità anche in Italia. L'ondata di VIP approdati sul social network cinese ha infatti spinto sempre più italiani ad utilizzare l'applicazione, e secondo gli ultimi dati nel Bel Paese verrebbero pubblicati 236 video al minuto, con i picchi raggiunti alle 12:30 e le 14:00, oltre che la sera dopo le 20.

I dati sono stati diffusi dalla stessa ByteDance, secondo cui l'applicazione sarebbe più popolare tra i giovanissimi, che l'hanno scoperta grazie ai giovani contenuti come Jessica Brugali, Rosalba, Gabriele Vagnato e Daniele Davi. Solo successivamente sono arrivati influencer come Chiara Ferragni, ma anche Michelle Hunziker, Fiorello e Rovazzi.

Al primo posto tra le star più gettonate troviamo Will Smith, seguito da Miley Cyrus. Tra i brani più utilizzati in Italia troviamo "Io e lei" di Vago, mentre tra quelli stranieri al primo posto troviamo "Io e lei" di Aya Nakamura feat. Capo Plaza.

L'anno di TikTok è stato anche all'insegna delle campagne di sensibilizzazione, ai primi posti troviamo #SaveOurOceans, #TheRealChallenge e #ForClimate, mentre per quanto riguarda i primi cinque trend troviamo #iosonogiorgia, usato per i video ironici su Giorgia Meloni. #Carote, il tormentone di X-Factor 2019 cantato da Emanuele Crisanti, anche conosciuto come Nuela, ha spopolato su TikTok.