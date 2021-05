TikTok, il fenomeno Khaby Lame supera Zuckerberg su Instagram: arriva anche la risposta!

Il fenomeno in vetta alla classifica italiana di TikTok Khaby Lame, ha raggiunto l'ennesimo traguardo nella sua inarrestabile scalata ai vertici dei social network.

Dopo aver superato agevolmente Gianluca Vacchi proprio su TikTok infatti, il fenomeno ormai divenuto internazionale grazie alla particolare scelta di rendere muti i suoi video concettuali è riuscito a spopolare anche su Instagram e, proprio sul social fotografico, ha registrato un interessante record: è riuscito infatti a superare persino il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg.

Notizia particolarmente curiosa dal momento che, ricordiamo, Instagram è parte del gruppo Facebook.

Per celebrare l'avvenimento, Khaby Lame ha deciso di postare un nuovo video su Instagram mostrando a tutti, con il suo solito stile, come si fanno le cose in maniera semplice. Ma la storia non finisce qui, perché tra i tantissimi commenti sotto al video, spunta incredibilmente anche un pollicione in su da parte dello stesso Mark Zuckerberg, in segno di rispetto e fairplay.

Ma in cosa consistono i divertentissimi video di Khaby? Un'idea semplice e geniale, nata forse anche un po' per evadere dal distanziamento sociale che ha caratterizzato l'ultimo anno: smentire con la pratica i video che propongono soluzioni "geniali", al secolo improbabili, ai problemi di tutti i giorni di cui TikTok è straripante.

In uno dei suoi video più recenti, Khaby ci "insegna" a pulire gli angoli con un'aspirapolvere tradizionale. Provare per credere!