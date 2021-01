TikTok, Garante della privacy ha disposto blocco immediato per chi non ha verificato l'età

In seguito all'ultima pericolosa challenge che ha portato alla terribile vicenda della bambina di 10 anni di Palermo, il Garante della privacy ha deciso di intervenire rapidamente sul social network TikTok.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Repubblica e Il Post, viene chiesto il blocco immediato "dell'uso dei dati degli utenti per i quali non sia stata accertata con sicurezza l'età anagrafica". "L'Autorità ha deciso di intervenire in via d'urgenza a seguito della terribile vicenda della bambina di 10 anni di Palermo", spiega il Garante della Privacy nella nota.

Cosa potrebbe accadere, dunque, alla piattaforma? In parole povere, come fatto notare anche da Repubblica, vista l'assenza su TikTok di strumenti chiari per effettuare la verifica dell'età, la richiesta del Garante della privacy potrebbe tradursi in un blocco effettivo del social network in Italia.

Nella nota il Garante della privacy non usa infatti mezzi termini, facendo riferimento diretto al "blocco del social". In ogni caso, questo blocco per il momento durerà fino al 15 febbraio 2021, visto che il Garante della privacy vuole concedersi altre valutazioni in merito.

Per il resto, TikTok ha recentemente posizionato il suo primo database europeo in Irlanda, quindi il provvedimento verrà sottoposto all'Autorità di quest'ultimo Paese. Ricordiamo che già a fine 2020 il Garante per la privacy aveva accusato TikTok di poca attenzione per quel che concerne la tutela dei minori.