TikTok, è la giornata x in Italia: cosa cambia da oggi per gli utenti

Dopo l'avvio della campagna informativa di TikTok, oggi è la giornata x per l'applicazione di ByteDance in Italia. Come stabilito dal Garante della Privacy, infatti, oggi viene introdotto il nuovo sistema di verifica dell'età.

Coloro che hanno aperto questa mattina TikTok, infatti, si saranno trovati di fronte ad una schermata che richiede l'inserimento della propria data di nascita, altrimenti non è possibile continuare ad utilizzare l'applicazione.

La novità era stata preannunciata dalla stessa TikTok e dal Garante attraverso un bollettino in cui la compagnia si è impegnata ad adottare tutte le misure necessarie per bloccare l'accesso dei minori di 13 anni. TikTok, inoltre, ha anche adottato un nuovo sistema d'intelligenza artificiale per verificare l'età delle persone ed evitare che si possano inserire dati falsi.

In giornata odierna, è stato disposto il "blocco" temporaneo di tutti i profili: per continuare ad utilizzarli è necessario inserire la propria data di nascita: nel caso degli under 13, infatti, TikTok procederà con la rimozione dei profili, mentre in caso contrario sarà ovviamente possibile continuare ad utilizzare l'applicazione.

Il caso TikTok è scoppiato a seguito della morte di una bambina in Sicilia, per colpa di una challenge che prevedeva una "prova di resistenza" al soffocamento. La vicenda ha avuto risonanza nazionale ed ha richiesto l'intervento del Garante.