TikTok di nuovo nei guai: la tastiera integrata raccoglierebbe i dati degli utenti

Dopo aver scoperto che TikTok sostituisce la TV tra i giovani, arriva oggi una notizia potenzialmente preoccupante per tutti gli utenti della piattaforma social. A quanto pare, infatti, le tastiere dei principali social network potrebbero registrare i dati degli utenti che le utilizzano.

Lo scoop arriva dal portale InAppBrowser, che spiega che le tastiere in-app dei principali servizi di messaggistica e social network sono realizzate con JavaScript, con un codice che può essere usato per raccogliere i dati degli utenti anche senza permesso: in questo modo, dunque, le aziende dietro a TikTok, Instagram e Facebook potrebbero raccogliere i dati dei propri utenti, comprese informazioni sensibili come numeri di carte di credito, indirizzi e password, senza che questi ultimi lo vengano a sapere.

Facciamo però un passo indietro: accedendo ai principali social network, sia da iOS che da Android, è possibile decidere di usare, come sistema di input preferito, la tastiera in-app della piattaforma social oppure quella di default del telefono. Molti social cercano di spingere il più possibile i propri utenti ad utilizzare la tastiera in-app, e secondo il report di InAppBrowser ciò dipenderebbe dal fatto che essa permetterebbe loro di raccogliere i dati degli utenti a loro insaputa.

La questione si fa particolarmente spinosa per TikTok per almeno due ordini di motivi. Il primo sono le presunte violazioni di sicurezza e privacy internazionale dell'azienda, tornate a preoccupare molti esperti dopo che, la scorsa settimana, Forbes ha spiegato che diversi impiegati di TikTok sarebbero legati a Pechino e al PCC.

In secondo luogo, poi, TikTok è l'unico social che non permette di utilizzare la tastiera di default, cioè quella integrata nel sistema operativo: se su Facebook e Instagram potrete decidere di disattivare la tastiera in-app e utilizzare quella stock del vostro OS, infatti, su TikTok non vi è alcun modo per farlo. Di nuovo, secondo InAppBrowser questa particolare politica del social servirebbe per ottenere quante più informazioni possibili sugli utenti, comprese quelle altamente personali.

La stessa TikTok ha tuttavia spiegato su Twitter che "Le conclusioni del report relativamente a TikTok sono scorrette e ingannevoli. Al contrario di quanto viene detto, non raccogliamo input testuali attraverso il codice della tastiera, che viene invece utilizzato solo per il debugging, il troubleshooting e il monitoraggio delle performance".