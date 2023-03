TikTok indagata dall'Antitrust per i video autolesionistici legati alla cicatrice francese

L’AGCM ha annunciato sul proprio sito web di aver avviato un’istruttoria nei confronti di TikTok per la sfida della “cicatrice francese” e per la mancata vigilanza sui video autolesionistici degli adolescenti.

Nel comunicato viene spiegato che “L’Autorità ha deciso di avviare l’istruttoria a seguito della presenza sulla piattaforma di numerosi video di ragazzi che adottano comportamenti autolesionistici; da ultimo, è diventata virale la sfida “cicatrice francese””.

La challenge (l’ennesima che ha spopolato su TikTok) prevede che gli utenti si pizzichino gli zigomi in maniera ripetuta e forte, provocandosi ematomi e rossori e quindi dare la sensazione di avere una cicatrice sul volto.

“L’Antitrust ha contestato a TikTok la mancata predisposizione di adeguati sistemi di monitoraggio per vigilare sui contenuti pubblicati dai terzi, secondo i parametri di diligenza richiesti, e soprattutto in presenza di fruitori del servizio particolarmente vulnerabili quali i minori” continua il comunicato, secondo cui la società non avrebbe applicato le proprie linee guida riguardanti la rimozione di contenuti pericolosi relativi a sfide, suicidio, autolesionismo ed alimentazione scorretta.

L’AGCM però contesta anche lo sfruttamento di tecniche d’IA “suscettibili di provocare un indebito condizionamento dell’utenza. Il riferimento è, in particolare, all’algoritmo sotteso al funzionamento della piattaforma che, adoperando i dati degli utenti, personalizza la visualizzazione della pubblicità e ripropone contenuti simili a quelli già visualizzati e con cui si è interagito attraverso la funzione like”.

Per tali ragione, l’AGCM in collaborazione con in Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza ispezionato la sede italiana di TikTok.