TikTok sotto indagine negli USA: si vogliono capire effetti psicofisici sui giovani

TikTok sta ancora ponderando attentamente l’introduzione dei limiti di età per i contenuti pubblicati sul social network, ma potrebbe non essere abbastanza per convincere gli Stati Uniti della bontà del prodotto. Anzi, nelle ultime ore otto Stati hanno avviato una indagine bipartisan sugli effetti psicofisici di TikTok sui giovani.

Come riportato dall’agenzia di stampa Reuters in seguito alle dichiarazioni del procuratore generale del Massachusetts Maura Healey e non solo, questa indagine si concentra specialmente su metodi e tecniche utilizzati da TikTok affinché gli utenti più giovani vengano tentati sempre più all’utilizzo continuo della piattaforma, aumentando il tempo passato nella navigazione di contenuti.

Il social network di proprietà di ByteDance sta per subire, pertanto, lo stesso trattamento riservato a Instagram con le indagini sui possibili danni alla salute mentale dei giovani, sorte ancora lo scorso settembre. Al momento gli Stati coinvolti sono i seguenti: California, Florida, Kentucky, Massachusetts, Nebraska, New Jersey, Tennessee e Vermont. Tuttavia, il report di Reuters parla di un futuro coinvolgimento dei rappresentanti di altri Stati alla luce dell’interesse nazionale per la vicenda riguardante TikTok.

L’obiettivo è chiaro: scoprire se il social reca effettivamente danni al benessere psicofisico dei giovani, e se gli sviluppatori erano al corrente di tale problema durante la creazione del social e l’implementazione di nuove funzionalità.

Nel frattempo, ora su TikTok i video potranno durare anche dieci minuti.