Altro che TikTok ed Instagram: la Gen Z in Italia è pazza per BeReal

ComScore ha scattato una nuova fotografia ai social di maggior successo del nostro paese tra la Gen Z, e non mancano le sorprese. Contrariamente a quanto si possa pensare, il social network più popolare tra la Gen Z non è nè Instagram tanto meno TikTok, ma BeReal che ha registrato un incremento importante della popolarità.

Come abbiamo avuto modo di spiegare, BeReal è un’app che chiede tramite una notifica che arriva su smartphone di condividere una fotografia in un determinato lasso di tempo: alla base del social c’è la genuinità e la tempestività con cui si inviano le fotografie, senza ricorrere a filtri e personalizzazioni.

ComScore rileva che BeReal in Italia ha guadagnato circa 609mila nuovi utenti in un anno. Il nostro paese ha superato la Spagna (552mila) per numero di new entry, mentre è dietro al Regno Unito (698mila) nella fascia d’età 18-24 anni.

Per quanto riguarda i dispositivi mobili invece, in termini di reach YouTube resta la preferita nei tre paesi, con una percentuale dell’87% in Spagna.

Cresce in Italia anche Twitch, seguita da reddit e Snapchat mentre seguono a ruota le applicazioni di Meta comeFacebook ed Instagram. A sorpresa, risale Pinterest che continua ad essere la preferita per la ricerca di hobby e cucina.

Cala invece Twitter: in Italia solo il 10% della Gen Z accede al social network di Elon Musk.