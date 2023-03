TikTok introduce i video a pagamento Series: arrivano fino a 20 minuti

In seguito alla questione del limite di tempo di TikTok per gli adolescenti, torniamo a fare riferimento su queste pagine alla nota piattaforma social. Infatti, è giunto il momento del lancio di TikTok Series. Sì, si fa riferimento alla possibilità per i Content Creator di pubblicare video a pagamento.

A tal proposito, come riportato anche da The Verge, nonché come ufficializzato attraverso il blog ufficiale di TikTok, il noto social network sta aggiungendo una nuova modalità di monetizzazione per coloro che sono soliti "alimentare" la piattaforma pubblicando contenuti. In parole povere, i Content Creator possono ora creare delle raccolte di video.

Queste ultime, legate al programma Series, possono contenere fino a 80 video. Ognuno di questi può avere una durata massima di 20 minuti, quindi capite bene che è possibile condividere in questo modo contenuti delle più svariate tipologie. Il tutto, ovviamente, può essere messo dietro paywall, dunque agli utenti viene richiesto un pagamento.

A quanto ammonta quest'ultimo? I Content Creator possono scegliere il prezzo: ad esempio, all'estero il costo può andare da 1 dollaro a 190 dollari. I contenuti esclusivi potranno essere acquistati dagli spettatori sia con accesso diretto tramite link in un video che dal profilo del Content Creator. Vale la pena notare che per ora il tutto è accessibile solamente ad account selezionati, ma col passare dei mesi il programma verrà esteso.