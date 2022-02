TikTok verso introduzione limiti di età per contenuti: 'Serve sicurezza tra adolescenti'

Nel corso dell’anno passato TikTok è diventata l’app regina del mercato con 656 milioni di download in 365 giorni, un record dovuto anche dalla pandemia. Con l’aumento degli utenti adolescenti, la piattaforma sta pensando a modi per limitare alcuni tipi di contenuti in base all’età.

Come ripreso da Engadget, l’intervento deve essere ancora valutato attentamente ma l’obiettivo è chiaro e condiviso internamente all’azienda: rafforzare le funzionalità di sicurezza per gli adolescenti, proteggendoli da contenuti potenzialmente inappropriati.

La pressione viene specialmente dagli Stati Uniti, dove il dibattito si fa largo anche tra i politici oltre che tra le famiglie. Per questa ragione, la responsabile Tracy Elizabeth del team TikTok ha spiegato: “Quando il sistema sarà completamente lanciato, i contenuti che abbiamo identificato come contenenti temi apertamente maturi potrebbero essere limitati agli adolescenti. Per i contenuti che hanno temi meno…maturi, i membri della nostra community potranno scegliere quali tenere nel feed e quali evitare”.

Non è ancora chiaro come l’azienda determinerà il livello di maturità di un video, ma potrebbe optare per un sistema analogo al PEGI dei videogiochi o a valutazioni relative a film e TV: “Sappiamo che ci sono contenuti per famiglie, contenuti per adolescenti, contenuti per adulti. Vogliamo fare sì che le persone possano scegliere la categoria con cui si sentono più a loro agio”, ha continuato Elizabeth. Allo stesso tempo, i content creator avranno in futuro una feature per indicare se i video sono destinati a pubblico adulto o anche ai più piccoli, ma si tratta allo stesso modo di un work in progress.

Altra funzionalità in arrivo riguarda, invece, gli abbonamenti per sostenere i content creator.