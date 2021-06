TikTok, l'italiano Khaby Lame continua a volare: è il terzo profilo più seguito al mondo!

Continua a macinare record Khaby Lame, il tiktoker italiano di Chivasso che gestisce quello che da oggi è il terzo profilo più seguito al mondo su TikTok. Il giovane infatti ha raggiunto quota 73 milioni di follower, che lo mettono sul gradino più basso del podio dietro a Charli D'Amelio ed Addison Rae.

Il tiktoker piemontese ha superato nella classifica generale la 24enne modella Bella Poarch, che sarà sicuramente nota a coloro che frequentano la piattaforma di ByteDance in quanto rapidamente divenuta uno dei volti più famosi dell'app.

Khaby Lame, 21 anni, propone contenuti comici che spesso vedono tra i protagonisti VIP e calciatori come il numero 10 della Juventus Paulo Dybala. Il ritmo di crescita del suo profilo è impressionante e secondo gli analisti qualora dovesse mantenerlo anche nelle prossime settimane, non è escluso che possa scavalcare i suoi competitor. Addison Rae, il secondo profilo più seguito, ha solo 81,1 milioni di follower, meno di 10 milioni di Lame, mentre Charli D'Amelio è più distanziato in quanto è a quota 117 milioni.

Qualche settimana fa Khaby Lame ha superato Mark Zuckerberg di Facebook, da cui ha anche ottenuto una risposta. Di recente, inoltre ha annunciato che lavorerà con Will Smith il prossimo autunno.