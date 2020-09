TikTok, Joe Biden: 'preoccupante che abbia accesso ai dati di 100 milioni di giovani'

Il ban di TikTok e WeChat operativo da domani negli Stati Uniti sarà sicuramente oggetto di discussione durante la campagna elettorale americana che porterà al voto di Novembre. Un'assaggio l'ha dato il candidato presidenziale del Partito Democratico, Joe Biden, che ha espresso le proprie preoccupazioni sull'app cinese.

Intercettato dalla stampa in Minnesota, l'ex vicepresidente di Barack Obama ha affermato che la posizione di TikTok rappresenta un "motivo di vera preoccupazione" ed ha promesso che la sua amministrazione esaminerà a fondo tutti i rischi collegati all'applicazione di ByteDance.

"Penso sia motivo di genuina preoccupazione che TikTok, un'app cinese, abbia accesso ai dati di oltre 100 milioni di giovani, in particolare negli Stati Uniti" ha affermato nel corso di un intervento tenuto ad Hermantown, nell'ambito della campagna elettorale.

Secondo gli analisti, intanto, il ban di TikTok potrebbe avere un impatto anche sulla popolarità del presidente in carica Donald Trump, ma dovrebbe essere meno radicale del previsto. I provvedimenti annunciati nella giornata di ieri, infatti, si applicheranno solo ai nuovi download ed agli aggiornamenti.

TikTok e WeChat avranno un tempo limite per fugare i dubbi del Dipartimento del Commercio, come stabilito nell'ordine esecutivo firmato nella giornata di ieri e commentato dal segretario Wilbur Ross, che l'ha etichettato come un provvedimento per "proteggere la sicurezza nazionale".