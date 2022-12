TikTok, il Kansas è il primo Stato americano ad attuare il nuovo ban

La saga del ban di TikTok negli Stati Uniti sembra essere giunta a un punto di svolta che potrebbe definire il futuro dell’app oltreoceano: dopo il blocco negli smartphone della Camera dei rappresentanti, il Kansas è il primo Stato ad applicare il divieto di utilizzo del social entro i suoi confini.

Lo stato federato del Midwest ha deciso di agire immediatamente, anticipando il resto degli Stati Uniti. La misura applicata dalla governatrice Laura Kelly prevede il ban di TikTok dai dispositivi governativi, al fine di tutelare giornalisti e funzionari. L’origine del divieto va trovata difatti nelle crescenti preoccupazioni per la sicurezza nazionale, palesate ancora durante l’amministrazione Trump e rinate negli ultimi mesi, a quasi due anni dall’elezione di Joe Biden.

L’applicazione social firmata ByteDance risulta già bandita da altri 15 Stati, eppure il Kansas è a tutti gli effetti il primo ad attuare con decisione il divieto. La situazione potrebbe mutare molto rapidamente anche per il resto degli utenti: Marco Rubio, membro del Senate Intelligence Committee, è alla guida di una proposta di legge bipartisan che porterebbe al ban di TikTok su tutto il territorio statunitense, sempre al fine di proteggere i dati di bambini e adulti americani.

Il portavoce di TikTok Jamal Brown si è limitato a dichiarare quanto segue: “Siamo delusi dal fatto che così tanti stati stiano saltando sul carro politico per attuare politiche che non faranno nulla per far progredire la sicurezza informatica nei loro stati, e che si basano su falsità infondate su TikTok”.

Parlando invece delle nuove funzionalità dell’app, a metà dicembre è iniziato il test della modalità orizzontale per alcuni TikTok.