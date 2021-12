TikTok Kitchen, arrivano le consegne a domicilio dai video 'virali'

Mentre il mondo del web ha i fari puntati sulla blockchain e tutto ciò che ne deriva, come dimostra il recente sold-out degli NFT Adidas, un altro trend ancora in splendida forma sembra essere quello dei video virali di TikTok, ma anche qui la novità è dietro l'angolo.

A partire dal 2022, infatti, la compagnia ha intenzione di lanciare un nuovo servizio di ristoranti con consegna a domicilio, un colossale impianto di food delivery, in cui il menu dovrebbe essere basato per larga parte o completamente sui piatti maggiormente "virali" della piattaforma.

TikTok Kitchen aprirà i battenti il prossimo anno, stando a quanto riportato da Bloomberg, e tra le pietanze da poter ricevere a domicilio sarà lecito ritrovarsi anche piatti come la pasta al forno con la feta, meglio nota come baked feta pasta, oppure gli smash burger, tra le ricette più ricercate anche su Google.

Quanto ai piani più concreti dell'azienda, si parla di circa 300 ristoranti entro marzo nei soli Stati Uniti, che diventeranno 1000, se tutto andrà come pianificato, entro la fine dell'anno. Quanto ai creator, spina dorsale dell'azienda, TikTok ha affermato a TechCrunch che "I proventi delle vendite di TikTok Kitchen andranno a sostenere sia i creator che hanno ispirato la voce all'interno del menu, sia a incoraggiare e assistere altri creator a esprimersi sulla piattaforma in linea con l'obiettivo di TikTok, ovvero ispirare la creatività e portare gioia ai suoi utenti".



Una curiosa iniziativa, che speriamo possa approdare anche nel Belpaese quanto prima. Nel frattempo, oltre alla ristorazione, il social network cinese non sembra voler fermare le sue mire espansionistiche neanche sul web, come dimostra il recente interessamento verso una piattaforma di TikTok concorrente di Twitch per effettuare lo streaming da PC. Nome in codice? TikTok Live Studios.