TikTok lancia fondo di 200 milioni di dollari per i creator più seguiti

TikTok vuole evitare a tutti i costi il ban dagli Stati Uniti, dove Donald Trump e il governo stanno continuando ad accusare ByteDance di usare l’app come “strumento di sorveglianza e propaganda”. Per farlo, la compagnia ha annunciato il lancio di un fondo pari a 200 milioni di dollari per supportare i creatori di contenuti.

Il TikTok Creator Fund offre la suddetta cifra a tutti i content creator maggiorenni che rispettano le linee guida della community di TikTok, postano contenuti originali e hanno un certo numero minimo di follower. Per ricevere i pagamenti, gli utenti interessati dovranno inviare la richiesta entro agosto. Questa iniziativa però sarà attiva soltanto negli Stati Uniti.

Così facendo TikTok spera di supportare tutti i giovani che si affidano alla piattaforma per promuovere le loro attività o per diventare i nuovi influencer del momento. Al momento infatti questi utenti si affidano a delle partnership o agli sponsor, se non addirittura a delle agenzie, ma secondo TikTok non è sufficiente.

Il TikTok Creator Fund potrebbe però avere anche un’altra funzione più legata alla posizione della compagnia sul mercato: le continue accuse da parte del governo statunitense, assieme al ban dell’applicazione in India, hanno messo in cattiva luce il social cinese. Questo fondo per i creatori di contenuti potrebbe essere utile per riguadagnare popolarità e ottenere la fiducia degli utenti.

Nel mentre, ByteDance starebbe anche contattando gli investitori americani per fargli acquisire una quota di maggioranza, così da rendere TikTok una compagnia indipendente statunitense ed evitare il ban.