TikTok lancia la Gaming Week con molti Content Creator coinvolti

Il noto social network cinese TikTok ha ufficializzato un'iniziativa legata al mondo del gaming, che coinvolge diversi Content Creator italiani.

Comunicato stampa: Milano, 24 novembre 2020 – Il mondo del gaming conquista milioni di appassionati. La sua Community dinamica ha trovato in TikTok il posto perfetto per scambiarsi idee in modo creativo e confrontarsi da una nuova prospettiva con brevi video e un linguaggio veloce, moderno e al passo con l'evoluzione della Community stessa. È proprio alla crescente Community di Gamer che TikTok dedica la Gaming Week: una settimana di appuntamenti Live e trend da seguire per vivere l'esperienza da gamer a 360gradi con i propri creator preferiti.

Si parte con le basi, il 24 novembre, i creator sono chiamati a scoprire o insegnare la terminologia più comune nel mondo del gaming. Dal gergo usato nei giochi agli acronimi, fino alle varie componenti del PC, tutti potranno scoprire, arricchire e condividere il loro #Dizionariogamer.

Per approfondire, Live il 24 novembre con Federico (@federic95ITA), appassionato di Pokemon e Nintendo che aprirà la sua pokeball svelando tutti i vocaboli più comuni e Mirko (@tuberanza) il 26 novembre che ama solo una cosa più dei videogiochi, condividere con gli altri la sua passione.

Uno dei modi migliori per raccontare la propria passione su TikTok è condividere con la Community la propria #PostazioneDaGamer, il luogo dove avviene la vera magia! Che sia per scaramanzia, abitudine o comodità, tutti sistemano al meglio i loro set per essere sempre pronti al gioco e con la Live doppia di Mattia Stagni (@mattiz) e Federico (@akakikx), il 25 novembre e la Live di Lorenzo Cangelosi (@lorenzist) il 26 novembre, potremo scoprire perchè i nostri creator preferiti hanno scelto quel monitor o quella tastiera ed entrare nel loro personale luogo sacro. Allo stesso tempo, tutti potranno presentare la propria postazione.

Una cosa certa del mondo del gaming è l'essere continuamente in sfida: il miglior gioco, la migliore console, orari preferiti per giocare, il set ideale: dal 28 novembre con #SfidaTraConsole diamo voce alle vostre preferenze. Un dibattito aperto, l'occasione perfetta per confrontarsi, ascoltare gli altri gamer e magari cambiare idea guardando le cose da un'altra prospettiva. Non esistono risposte corrette, esistono solo gusti diversi. A dare il via al dibattito, con una speciale co-host Live: Esport Palace (@esportpalace) vs Giovanni Savini (@Giogius_life)

La musica è una parte importante del mondo di TikTok e aiuta anche tutti gli utenti con la giusta carica ed energia. Da sempre disponibile su TikTok, la playlist dedicata al Gaming è una vera e propria esplosione di ritmo e spazia da strumentali e brani scritti appositamente per videogiochi, all'hip hop con XXXTENTACION, a elettronica con Deep Chills feat. IVIE e Romy Wave, a metal con i Bring Me The Horizon.

TikTok con i suoi video brevi e coinvolgenti, non solo offre la possibilità di esprimersi e raccontare il proprio #mondogamer ma anche di trovare nuove idee e ispirazione. Lo dimostrano i contenuti e le visualizzazioni già raccolte dall'hashtag #TikTokGaming, con oltre 5.6B di views a livello globale, che raccontano tutti i poliedrici interessi della community di Gamer globale.

Tra brevi tutorial che spiegano hack di gioco, sketch comedy, cosplay, meme, POV e video screen recordings, i creators italiani che si stanno distinguendo raccontano la loro passione con linguaggi diversi. Ci sono, per esempio, Giada Andreano (@giada_andreano), Mattia Stagni (@mattiz), Davide Magaraggia (@davidemaga) la gang di Esport Palace (@esportpalace) che raccontano su TikTok la loro vita di tutti i giorni e condividono con la loro community questa grande passione.

C'è chi, invece, come Mirko (@tuberanza), Umberto di Mauro (@umberto_01), Roberto Muscillo (@muscix) alterna contenuti legati al mondo del gaming con sketch comedy e trend per intrattenere la community.

Appassionati di Gaming e nuovi su TikTok? Ecco una selezione di profili (in ordine alfabetico) da seguire per lasciarsi ispirare.

@Cicciogamer89: Mirko Alessandrini, conosciuto online per le sue sessioni di gameplay, in cui trasmette Live le sue partire.

@davidemaga: Davide Magaraggia, che ha trasformato la sua passione in un lavoro e ha collezionato tutte le console uscite sul mercato e quanti più giochi possibili.

@Esportpalace: un luogo leggendario, online e offline, una community di appassionati del mondo degli e-sport.

@FaviJ: Lorenzo Ostuni, conosciuto per le sue sessioni online di gameplay.

@giada_andreano: giovane gamer che adora intrattenere la sua community anche con sketch comedy .

@gigiyt: Luigi Puccianti, giovane gamer romano ha iniziato con video di gameplay e ora racconta anche la sua vita con Pandora, il suo adorabile cane.

@hyuga_senpai: Hyuga, il gaming visto e interpretato da un punto di vista comedy

@jaser182: non solo gamer, sul suo profilo anche tanti video di How to: gli effetti speciali non hanno (quasi) più segreti.

@jess_reno13: Jessica, non solo gaming ma anche condivisione della propria quotidianeità in chiave divertente

@lupusdixit, Appassionato di videogiochi, cinema e anime

@mattenry.raw, Matteo Enrico accosta contenuti comedy e scherzi a consigli tech, recensioni di prodotti e test

@mattiz: Mattia Stagni, gamer, alterna sketch sulla sua vita da adolescente a curiosità e suggerimenti sui giochi.

@muscix: Roberto Muscillo con lui tanto divertimento, sfide, giochi e guide.

@nonsonolink, Link offre consigli per streamer di videogiochi, gameplay e video divertenti sul mondo del gaming

@pow3r Giorgio Calandrelli, gamer e stream da sempre, pro-player di Ostia.

@Tuberanza, Mirko Pelliccioni adora, attraverso la sua passione per il gaming, far sorridere i suoi follower.

@twoplayeroneconsole Stef e Pherenike, coppia nella vita e anche nel gioco.

@umberto_01 Umberto di Mauro racconta la sua "logica nei videogiochi", mini-video dove ironizza su ogni aspetto del mondo videoludico.

TikTok è la destinazione leader per i video brevi da dispositivi mobili. La nostra mission è ispirare la creatività e portare allegria. TikTok ha sedi in tutto il mondo, tra cui Los Angeles, New York, Londra, Parigi, Berlino, Dubai, Mumbai, Singapore, Jakarta, Seoul e Tokyo.