TikTok lancia Modalità Landscape: i video ora sono ottimizzati per i tablet

Vi ricordate dei test della modalità orizzontale su TikTok? Magari anche a voi è capitato di provarla tra dicembre e gennaio! Ebbene, ByteDance ha deciso di lavorare ulteriormente sull’ottimizzazione dei contenuti in orizzontale introducendo una nuova Modalità Tablet per vedere contemporaneamente video e commenti.

Stando a quanto riportato anche da 9to5Google, recentemente sul Google Play Store è apparso un banner che evidenzia proprio questa Landscape Mode per TikTok su tablet sia a coloro che già hanno l’app installata su un device, sia per coloro che non hanno mai usato il social network più scaricato del 2022.

Il funzionamento è molto semplice: basta avviare l’app e si passa automaticamente a un’interfaccia che mostra a sinistra il video e, a destra, la sezione dei commenti a tutta larghezza. Questa UI, a dirla tutta, non è una novità assoluta: coloro che sono in possesso di pieghevoli imponenti come il Samsung Galaxy Z Fold hanno già avuto l’occasione di sperimentare in anteprima e utilizzare per diversi anni l’interfaccia landscape. La “buona nuova” è che ora la medesima feature è finalmente disponibile sui tablet.

Come mai è stata allargata a questo segmento di dispositivi? Come fa notare 9to5Google, la Grande G negli ultimi mesi ha implementato molti aggiornamenti alle sue app proprietarie per adattare la loro UI a schermi di grandi dimensioni, e la ragione è molto semplice: nel 2023 arriverà il Pixel Tablet.