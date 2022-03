TikTok lancia SoundOn, piattaforma all-in-one dedicata ai musicisti: a cosa serve?

TikTok nella giornata di ieri ha annunciato ufficialmente il lancio internazionale di SoundOn, piattaforma all-in-one dedicata ai musicisti, alla distribuzione dei loro contenuti e al marketing sul social network di casa ByteDance. Tra i vantaggi più importanti c’è il pagamento del 100% delle royalty per il primo anno di collaborazione.

L’annuncio è giunto direttamente dalla newsroom della piattaforma social di origine cinese, dove si legge quanto segue in merito al funzionamento di SoundOn: “La piattaforma consente agli artisti di caricare la propria musica direttamente su TikTok e iniziare a guadagnare dai diritti d'autore quando quella musica viene utilizzata. SoundOn paga il 100% delle royalty ai creatori di musica nel primo anno e il 90% in seguito, e fornisce una gamma di strumenti promozionali e supporto. […] SoundOn può anche distribuire brani su altre piattaforme musicali. Di conseguenza, la fedeltà dei fan trascende TikTok e aiuta gli artisti a creare audience su altri servizi di streaming”.

La fase di beta testing si è conclusa proprio nelle settimane scorse e, da queste ore, porterà SoundOn in via definitiva tra Stati Uniti, Regno Unito, Brasile e Indonesia; non va escluso, però, un futuro approdo nel resto del mondo. L’obiettivo iniziale sarà quello di accogliere un numero sempre più elevato di artisti, specialmente quelli emergenti disposti a collaborare con altri musicisti iscritti alla piattaforma SoundOn e non solo. Per iscriversi alla piattaforma basterà visitare il sito ufficiale.

Intanto TikTok ha sospeso streaming e video in Russia alla luce della nuova legge sulle “fake news”.