TikTok al lavoro sul rivale di Instagram: in arrivo TikTok Photos, un'app con sole foto

Mentre negli USA si torna a parlare di un possibile ban di TikTok, il sito web TheSpanAdroid lancia l’indiscrezione secondo cui ByteDance punterebbe a raddoppiare la propria offerta con una nuova applicazione che andrà ad inserirsi nello stesso segmento di Instagram.

In particolare, il blog ha analizzato gli APK di TikTok per effettuare il consueto processo di decompilation che solitamente consente di scoprire quali sono le novità su cui sono al lavoro le società. Ebbene, dall’analisi è emersa una nuova applicazione battezzata “TikTok Photos” che, come suggerisce il nome, si focalizzerà esclusivamente sulle foto e non sui video.

Nel sorgente del client sono presenti dei riferimenti piuttosto espliciti alle funzioni che dovrebbe offrire questo nuovo client, tra cui la condivisione delle immagini e la sincronizzazione dei post. Da quanto emerso, TikTok mostrerà queste stringhe su una pagina nell’applicazione principale che lo informerà dell’esistenza della nuova piattaforma di condivisione foto e gli consentirà di installarla.

Nel codice è presente anche l’indicazione sul lancio: “TikTok Photos sarà lanciato presto, speriamo di aiutarti ad acquisire nuovo pubblico nella nuova app. Se lo switch è attivo, sincronizzeremo le tue foto pubbliche con la nuova app” si legge.

Sempre dalla stessa analisi del sorgente è emersa anche una funzionalità che consentirà di disattivare l’audio degli account.