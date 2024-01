TikTok, licenziamenti nella divisione vendite e pubblicità: si punta a ridurre i costi

Sulla scia dei licenziamenti annunciati da Google, anche TikTok starebbe per mettere in campo dei tagli al personale. Un portavoce della piattaforma ha confermato ad NPR che la società di ByteDance ha licenziato 60 dipendenti, principalmente impiegati nella divisione vendita e pubblicità negli uffici americani ed all’estero.

I licenziamenti, ha spiegato il portavoce, rientrano in una riorganizzazione di routine ma NPR riferisce che sarebbero stati messi in campo anche per tagliare i costi.

ByteDance, la società che controlla TikTok, negli ultimi mesi avrebbe anche tagliato centinaia di posti di lavoro in Nuverse, la società che sviluppa Marvel Snap. Anche a metà 2022 TikTok ha licenziato vari dipendenti, per poi continuare ad inizio 2023 con il personale addetto alle assunzioni presso la sede di Dublino.

Complessivamente, ByteDance occupa a livello globale circa 150mila persone, ma come spiegato da NPR il fatto che stia licenziando anche nella divisione TikTok dimostra la grande sofferenza a cui sta facendo fronte il comparto tech. Ciò è dimostrato anche dai licenziamenti annunciati da Amazon che hanno interessato la divisione Prime Video e gli MGM Studios e coinvolto centinaia di dipendenti. Il 2024 si preannuncia un anno difficile, da questo punto di vista, dopo un periodo post pandemia di assunzioni a raffica.