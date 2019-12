TikTok sta limitando la circolazione dei video di disabili, gay e autistici?

Secondo il sito Netpolitik.org TikTok starebbe automaticamente riducendo la diffusione dei post creati da alcune categorie di utenti precise: disabili, autistici, omosessuali e persone sovrappeso. Netzpolitik.org cita fonti interne a ByteDance.

La policy, spiega al magazine il dipendente di TikTok, è pensata per limitare il problema del bullismo. Se l'app considera un utente come possibile vittima di bullismo, perché i suoi post potrebbero suscitare l'irrisione del pubblico, allora TikTok lo proteggerebbe diminuendo la diffusione dei suoi contenuti.

Le misure predisposte per la tutela di alcune precise categorie di utenti sono due: la prima è che i video di questi utenti non saranno mostrati a chi non è residente nel loro stesso Paese, l'altra invece è definita Auto R. Si tratta di una sorta di shadow ban, che limiterebbe automaticamente il reach organico dei contenuti. Il post, in altre parole, dopo aver ricevuto un certo numero di visualizzazioni smetterebbe di comparire nel feed "For You", quello che mostra i contenuti degli utenti che non seguiamo — ma che ci vengono, appunto, consigliati dagli algoritmi di ByteDance.

L'Auto R viene imposto ad alcuni utenti individuali, indicati dai moderatori come a rischio. Viene applicato di default anche alla totalità degli utenti che vengono inseriti dagli algoritmi in determinate categoria speciali. Vi riportiamo quelle elencate da Netzpolitik lasciandole in originale: "fat and self-confident", "LGBT users", "users with autism".

L'ovvio paradosso è che nel tentativo di tutelare questi utenti, in realtà si fa loro un torto. L'utente non viene avvisato della misura, e l'unica cosa che noterà è che i suoi post non sono molto visti, verosimilmente sviluppando una certa frustrazione.

Un portavoce di TikTok ha confermato le due misure, spiegando che si tratterebbe di una strategia provvisoria per arginare il problema, destinata a venire cambiata molto presto.