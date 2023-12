TikTok migliora l'app per tablet e pieghevoli: supporta anche la modalità orizzontale

TikTok ha lanciato un importante aggiornamento per migliorare l’esperienza offerta dall’applicazione su tablet e dispositivi pieghevoli. Gli sviluppatori spiegano che il client ufficiale è ottimizzato meglio per gli schermi più grandi, e permette di visualizzare contenuti anche in orizzontale.

Secondo ByteDance, questa esperienza permetterà di “accedere ai contenuti con maggiore chiarezza”, anche grazie al supporto al giroscopio: ciò vuol dire che l’applicazione funzionerà sia il device è in orizzontale che verticale.

“Mentre la maggior parte delle persone già conosce e ama TikTok sui propri dispositivi mobili, sappiamo che a molti piace accedervi anche su schermi più grandi e dispositivi pieghevoli”, scrive TikTok in un post. “Che stiano guardando le ultime tendenze culinarie o cercando gli ultimi highlights di una partita di calcio, siamo entusiasti di condividere che TikTok è ora ottimizzato meglio per tablet e gadget pieghevoli”.

TikTok ha testato questa nuova interfaccia per un anno, ed ora è finalmente disponibile a livello globale. Secondo molti, si tratta di una nuova incursione da parte di ByteDance in un mercato storicamente occupato da YouTube, ma in molti chiedono un approccio simile anche da parte di Instagram, che rappresenta il principale concorrente di Instagram ma che su iPad, ad esempio, non dispone di un’applicazione nativa che possa sfruttare a pieno l’intera superficie dello schermo.

Qualche giorno fa, intanto, TikTok ha lanciato il recap dei video preferiti dagli utenti nel 2023.