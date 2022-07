TikTok nel mirino del Garante: stop alla pubblicità personalizzata senza consenso

Il Garante per la Privacy, con un comunicato pubblicato sul proprio sito web ha mandato un segnale a TIkTok ed ha spiegato che con il provvedimento adottato d’urgenza i 7 Luglio ha voluto ricordare alcuni aspetti della pubblicità personalizzata.

Nello specifico, il Garante ha spiegato che è illecito usare i dati personali archiviati nei dispositivi degli utenti per profilarli e quindi inviare loro pubblicità personalizzata senza esplicito consenso.

Il provvedimento arriva dopo che nelle scorse settimane il social aveva ricordato ai propri utenti che dal 13 Luglio 2022 i maggiorenni sarebbero stati raggiunti da pubblicità personalizzate basate sulla profilazione dei comportamenti tenuti sul social network. Il Garante osserva anche che TikTok “aveva modificato la sua privacy policy prevedendo come base giuridica per il trattamento dei dati non più il consenso degli interessati, ma non meglio precisati “legittimi interessi” di Tik Tok e dei suoi partner.”.

A seguito di tale annuncio, il Garante aveva avviato un’istruttoria sulla modifica della privacy policy, chiedendo informazioni.

“Sulla base degli elementi forniti dalla Società, l’Autorità ha ora concluso che tale mutamento della base giuridica risulta incompatibile con la direttiva europea 2002/58, la cosiddetta direttiva “ePrivacy” , e con l’art. 122 del Codice in materia di protezione dei dati personali (che ne dà attuazione), norme che prevedono espressamente come base giuridica “per l’archiviazione di informazioni, o l’accesso a informazioni già archiviate, nell’apparecchiatura terminale di un abbonato o utente” esclusivamente il consenso degli interessati” si legge nel comunicato, in cui viene spiegato che il Garante ha messo in luce un aspetto che desta particolare preoccupazione e riguarda anche la tutela dei minori iscritti alla piattaforma. “Le attuali difficoltà mostrate da TikTok nell’accertare l’età minima per l’accesso alla piattaforma - ha osservato l’Autorità - non consentono infatti di escludere il rischio che la pubblicità “personalizzata” basata sul legittimo interesse raggiunga i giovanissimi, con contenuti non appropriati” continua il Garante, che ha inviato un avvertimento formale

alla società, riservandosi di adottare ulteriori provvedimenti d’urgenza qualora TikTok decidesse di non applicare le contromisure.

La notizia arriva a pochi giorni dalla richiesta di rimozione di TikTok da App Store e Play Store negli USA.