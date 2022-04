TikTok non si ferma più: è l'app più scaricata al mondo a inizio 2022

TikTok non sembra proprio avere intenzione di fermarsi: dopo essersi confermato come applicazione regina del 2021, il social network di ByteDance risulta essere l’app più scaricata in tutto il mondo a inizio 2022, superando persino quota 3,5 miliardi di download da quando è disponibile sul mercato.

Stando alla recente analisi condotta dagli esperti di Sensor Tower, TikTok nel primo trimestre del 2022 è stato scaricato oltre 175 milioni di volte: nel dettaglio, si parla di oltre 70 milioni di download nell'App Store con una crescita dell’11% rispetto al trimestre precedente in Asia, mentre la quota restante sarebbe stata registrata esclusivamente sul Google Play Store.

Seguono a ruota, in ordine, le seguenti app che completano la Top 5: Instagram, Facebook, WhatsApp e Telegram. Il distacco dal social network di casa Meta diretto rivale di TikTok è tuttavia piuttosto evidente, dato che si parla di circa 185 milioni di download contro circa 160 milioni di download. Negli Stati Uniti in particolare, TikTok è stata la migliore app ogni trimestre a partire dal Q1 2021 e, sorprendentemente, l’ultima applicazione a superarla è stata Zoom nel quarto trimestre del 2020, mentre tutte le piattaforme firmate Meta sono rimaste indietro.

Le stime effettuate da Sensor Tower parlano chiaro: TikTok continuerà a essere l’applicazione leader del mercato internazionale ancora per diversi mesi, salvo sorprese o cambi di trend improvvisi. Nemmeno il vecchio ban con l'amministrazione Trump sembra quindi avere intaccato la reputazione del social cinese.

Proprio a proposito di TikTok, la piattaforma ha avviato la fase di test dei “non mi piace” per i commenti ai video.