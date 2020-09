TikTok, Oracle conferma: 'ByteDance non avrà alcuna quota nella nuova azienda'

Dopo il nuovo ordine esecutivo pubblicato dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti riguardante il ban di TikTok e WeChat del 20 settembre, le aziende hanno temuto il peggio. Fortunatamente in seguito Donald Trump ha approvato l’accordo di ByteDance con Oracle e Walmart, ma a causa di dettagli finora non resi noti.

Con un comunicato stampa pubblicato lunedì 21 settembre 2020, l’azienda americana proprietaria di Java ha spiegato meglio in cosa consiste l’accordo tra le due compagnie statunitensi e la proprietaria di TikTok: “Dopo la creazione di TikTok Global, Oracle/Walmart farà il proprio investimento facendo sì che le azioni della nuova compagnia vengano distribuite ai rispettivi proprietari, garantendo la quota di maggioranza alle aziende USA senza lasciare alcuna parte a ByteDance”.

Precedentemente i media avevano infatti parlato di un accordo che consisteva nell’acquisizione del 20% di TikTok da parte delle compagnie statunitensi, lasciando la quota di maggioranza alla cinese ByteDance. Nei termini resi noti da Oracle, invece, ora TikTok Global sarà completamente in mano agli Stati Uniti; per questo motivo non è difficile dunque comprendere perché Donald Trump abbia dato il via libera alla parte finale delle trattative. Rimane però un dubbio fondamentale: il governo del Dragone permetterà a ByteDance di vendere il social, o manterrà la sua posizione completamente contraria alla trattativa?

Intanto anche il candidato presidenziale del Partito Democratico Joe Biden ha espresso le sue preoccupazioni sul social cinese.