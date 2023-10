TikTok a pagamento? La piattaforma mette alla prova un abbonamento

Dopo aver dato un'occhiata all'utilizzo dell'IA su TikTok, torniamo a fare riferimento in questa sede al popolare social network. Infatti, è in corso un test riguardante un abbonamento a pagamento.

Sì, avete capito bene: come riportato anche da TechCrunch e Android Authority, il ben noto social network sta ora proponendo, a quanto pare solamente a utenti selezionati negli Stati Uniti d'America, la possibilità di effettuare una sottoscrizione per rimuovere le pubblicità presenti su TikTok. Non sembrano esserci altri benefici, perlomeno in questa fase di test.

Il costo dell'abbonamento proposto ai primi utenti è pari a 4,99 dollari al mese e sembrano esserci delle limitazioni in merito alle pubblicità che vengono rimosse per gli abbonati. L'abbonamento non impatta infatti sulle campagne marketing effettuate dagli influencer, ma solamente sulle pubblicità pubblicate direttamente da TikTok.

In calce alla notizia potete prendere visione dello screenshot diffuso sul Web da Android Authority, in cui viene messa in evidenza l'esistenza, oltre al piano gratuito, del nuovo abbonamento Ad-free. Non ci sono però ulteriori dettagli ufficiali sulla questione, quindi è bene prendere con la dovuta cautela la novità. Questo anche perché non è chiaro se il test verrà effettivamente esteso a più utenti o portato in Paesi al di fuori degli Stati Uniti d'America. Staremo a vedere.