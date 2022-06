Su TikTok si parla in corsivo: cos'è la nuova moda social che impazza in Italia

Puntuale come ogni anno, con l’arrivo dell’estate arriva la nuova moda social che, anche in questo caso, è guidata da TikTok. Sulla piattaforma di ByteDance da qualche giorno si sta parlando in “corsivo”.

Il fenomeno è finito anche sui quotidiani generalisti, ma su TikTok impazza già da qualche settimana. Come si può vedere nel filmato presente a questo indirizzo, che mostra una “lezione per parlare in corsivo”, questo nuovo modo di parlare prevede il trascinamento delle parole, storpiando le vocali ed aprendole in maniera simile ad una cantilena. Secondo quanto emerso, il fenomeno social sarebbe nato per prendere in giro e scherzare sul modo di parlare di alcune ragazze milanesi.

Tuttavia, alcuni spiegano che la moda sarebbe nata grazie al vincitore di Sanremo 2022 Blanco, che ha incluso in alcune canzoni delle “strofe in corsivo”. Altri invece sostengono che questa nuova parlata sia nata e resa popolare grazie allo youtuber italiano Peter Ace e la sua canzone “Spigoli”.

Insomma, come sempre la base di questi fenomeni social non si conosce e probabilmente mai si saprà. Se però vi state chiedendo da dove nasce questa strana parlata, ora lo sapete.

Proprio qualche giorno fa TikTok aveva spiegato che il suo obiettivo è intrattenere, e visto ciò che è emerso non si può certo dire che non ci stia riuscendo.