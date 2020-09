TikTok permetterà a terze parti di analizzare algoritmi e codice sorgente

Dopo le prime dichiarazioni di agosto da parte dei gestori di TikTok in cui si annunciava la pubblicazione degli algoritmi dell’app per rendere note le politiche del social in materia di privacy e moderazione degli utenti, ora il responsabile della sicurezza globale di TikTok Roland Cloutier ha confermato che ogni terza parte potrà analizzarli.

Stando a quanto riportato dal sito cinese ITHome, Cloutier nelle ultime ore avrebbe dichiarato nuovamente che la compagnia renderà disponibile il codice sorgente e gli algoritmi di TikTok a regolatori, governi, entità commerciali e terze parti per controllarlo e comprendere se ci sono effettivamente problemi con la privacy degli utenti, come sostenuto dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump il quale ha usato tale motivazione come cavallo di battaglia per spingere verso il ban del social cinese, infine acquisito da Oracle e Walmart per quanto riguarda la sezione americana.

Le trattative tra le due aziende americane e ByteDance hanno stabilito infatti che Oracle diventerà il partner principale di TikTok per quanto concerne il trattamento dei dati e la privacy degli utenti e collaborerà assieme a Walmart per assicurarsi il corretto funzionamento del social; inoltre, dovrebbe nascere anche una nuova compagnia chiamata TikTok Global in cui ByteDance non avrà alcuna quota, ma si tratterebbe ancora di una serie di rumor poiché l’ultima parte dell’accordo ancora dev’essere definita nei dettagli.

Intanto però Pechino ha avuto da ridire sulla trattativa: secondo il governo del Dragone, infatti, la vendita di TikTok da parte di ByteDance farebbe apparire la Cina debole di fronte alle pressioni continue di Washington, e nel pieno della guerra tecnologica tra le due potenze mondiali non sarebbe certamente il messaggio migliore da far passare.