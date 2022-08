Su TikTok si possono anche acquistare biglietti dei concerti, tramite Ticketmaster

Mentre sembra avvicinarsi il lancio di TikTok Music, la piattaforma di ByteDance ha lanciato una nuova funzionalità, in collaborazione con Ticketmaster. Come si può ampiamente intuire, infatti, ora tramite l’app è possibile acquistare biglietti per i concerti.

La nuova funzione consente ai creator di inserire link per gli eventi direttamente nei video, tramite una nuova opzione denominata “Aggiungi Link” che viene visualizzata prima di pubblicare una clip. Una volta fatto tap su di essa, si verrà reindirizzati al sito di Ticketmaster dove sarà possibile selezionare e collegare un evento al video.

Per gli utenti, il link apparirà in basso a sinistra nei video e, se si fa tap, reindirizzerà ad una pagina del browser che rimanda a Ticketmaster e che consente di acquistare i biglietti. Al momento, la nuova funzionalità di TikTok è disponibile solo per Demi Lovato, OneRepublic, Usher, Backstreet Boys, WWE ed altri artisti selezionati ma secondo Ticketmaster in futuro sarà esteso anche ad altri.

Ticketmaster ha anche condiviso che la nuova partnership con TikTok fornirà agli organizzatori ed artisti un nuovo modo per raggiungere gli acquirenti di biglietti. Ticketmaster ha collaborato con Snapchat per consentire agli Snapchatter di acquistare biglietti per eventi direttamente dall’app Snapchat.

Resta da capire che in futuro approderà anche in Italia o meno.