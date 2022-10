TikTok si prende gioco di Instagram: arriva Modalità Foto con strumenti editing avanzati

Nel corso degli ultimi mesi abbiamo assistito a un progressivo abbandono di Instagram da parte di artisti e fotografi, e ciò ovviamente giova al diretto rivale TikTok che, proprio in queste ore, ha ripreso la formula di successo iniziale del social di casa Meta aggiornandosi con una Modalità Foto avanzata per fotografi e videomaker.

L’ultimo update distribuito da ByteDance per la sua piattaforma social sarà una gioia per gli occhi di content creator e artisti. L’app già disponeva di strumenti di modifica basilari per i loro contenuti, ma da oggi si passa a un livello più avanzato con nuove funzionalità di editing per immagini, feed video, o anche i suoni che possono essere ora tagliati nella durata e modificati nell’intensità. Inoltre, sarà possibile modificare e posizionare testi per un periodo di tempo specifico su schermo, e lavorare con sovrapposizioni di foto e video picture-in-picture e video-in-video.

La vera e propria Photo Mode, tuttavia, consente di pubblicare immagini in un formato carosello abbinandoli a una colonna sonora preferita o descrizioni fino a 2.200 caratteri per singolo post. In poche parole, se Instagram una volta era la piattaforma prediletta dai fotografi e videomaker, ora sembra che il testimone sia passato all’acerrimo nemico.

Secondo quanto dichiarato da TikTok, tutte queste modifiche sono già disponibili nella maggior parte delle regioni globali. Pertanto, è sufficiente aggiornare l’app per accedervi. Il rilascio resta comunque graduale, quindi potreste trovare le funzionalità nelle prossime ore come nei prossimi giorni, comunque a breve.

Intanto, sempre su TikTok sono arrivati i Dislike per consentire agli utenti di aiutare lo staff nella moderazione dei commenti.