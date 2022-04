TikTok si prepara a introdurre i 'non mi piace', ma non sui video

Sempre più piattaforme social sembrano essere interessati all’introduzione dei “Non mi piace” al loro interno, consentendo così agli utenti di manifestare la disapprovazione verso certi contenuti. Dopo l’avvio dei test su Twitter, anche il social cinese TikTok ha confermato il lancio dei non mi piace, ma non riguarderanno direttamente i video.

Come annunciato dalla stessa società tramite la Newsroom statunitense, TikTok mira a costruire una community sana, gentile e rispettosa aiutando tutti i suoi membri a comunicare in maniera pacifica e sicura tramite strumenti dedicati: “Ci sforziamo di consentire ai membri della nostra community di mantenere il controllo delle loro interazioni con gli altri su TikTok. Oggi annunciamo aggiornamenti sul nostro impegno a supportare la sicurezza della nostra community e promuovere la gentilezza su TikTok”, ha scritto Cormac Keenan, leader del team Trust & Safety.

La prima voce è dedicata proprio al cosiddetto engagement nei commenti, ovverosia alla partecipazione degli utenti al dibattito e al feedback dato ai gestori della piattaforma. Per migliorare tale esperienza, gli sviluppatori hanno pensato di introdurre i “Non mi piace” ai commenti cosicché TikTok raccolga le opinioni avverse dell’utenza e agisca eventualmente contro colui o colei che ha ricevuto un ammontare notevole di feedback negativo: “Questo feedback della community si aggiungerà alla gamma di fattori che già utilizziamo per aiutare a mantenere la sezione dei commenti costantemente pertinente e un luogo per un coinvolgimento genuino. Per evitare di creare malumori tra i membri della comunità o demoralizzare i creatori, solo la persona che ha registrato un non mi piace su un commento potrà vedere di averlo fatto”.

In altre parole, il “non mi piace” servirà come strumento opzionale per segnalare direttamente a TikTok e ai suoi moderatori la presenza di un commento poco gradevole nella sezione dedicata presente in ogni video. Così facendo potrà essere garantito un servizio rapido, corretto, e anonimo. Il modo in cui verranno mostrati nell’interfaccia lo potete vedere in calce alla notizia, con uno screenshot catturato dall’utente Twitter iniyaspip.

Sempre su TikTok sta arrivando la cronologia dei video, in maniera tale da non perdere più contenuti apprezzati e smarriti nel feed.