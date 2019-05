TikTok pronta a lanciare un servizio di streaming musicale in stile Spotify?

Secondo quanto riferito da Bloomberg, ByteDance, la società che ha sviluppato l'applicazione TikTok, sarebbe pronta a sfidare Spotify con un servizio di streaming a pagamento per i mercati emergenti.

L'agenzia di stampa sostiene che la società potrebbe presentare un'applicazione da lanciare in paesi in cui non sono disponibili piattaforme come Spotify ed Apple Music o in quelli in cui ancora non hanno preso piede. Gli sviluppatori avrebbero già firmato degli accordi con alcune etichette indiane, tra cui Time Music e T-Series, con quest'ultima che negli ultimi tempi è diventata nota per la faida su YouTube con PewDiepie.

TikTok a quanto pare mira a massimizzare quanto più possibile la popolarità che ha ottenuto negli ultimi tempi, avendo totalizzato oltre 500 milioni di download. Le applicazioni sono diventate sorprendentemente popolari nel mondo musicale.

Anche ByteDance sta diventando estremamente popolare, soprattutto in Cina. All'inizio della settimana è stata lanciata anche Flipchat un'applicazione di messaggistica che mixa chat, videochiamate ed un feed in stile social network, in cui sono presenti anche gruppi di chat e forum.

Al momento su questo presunto servizio di streaming musicale non sono disponibili molte informazioni: resta da capire che tipo sottoscrizione offrirà la compagnia e soprattutto quanto sarà ampio il catalogo. Ovviamente non è stata specificata nemmeno la data di lancio.