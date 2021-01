TikTok a protezione dei minori: profili privati di default ed altre limitazioni

Dopo le polemiche sulla privacy dei minori su TikTok, non è tardata ad arrivare la risposta del social network di ByteDance. I gestori dell'applicazione hanno annunciato che da oggi tutti i profili di utenti con età compresa tra 13 e 15 diventeranno privati di default.

Ma non è tutto, perchè la compagnia cinese ha anche fatto sapere che questa regola avrà come conseguenza diretta il fatto che "soltanto i follower approvati potranno vedere i contenuti degli utenti con età inferiore ai 16 anni". La controffensiva arriva dopo che il garante per la privacy di varie nazioni, tra cui l'Italia, avevano aperto delle istruttorie per fare lumi sul trattamento dei dati personali degli utenti da parte di TikTok.

TikTok ha anche introdotto delle altre limitazioni per i minori. Innanzitutto, nelle opzioni di privacy per i commenti dei video è stata eliminata la voce "Tutti", mentre sono restate le opzioni "amici" e "Nessuno". Modifiche anche per le impostazioni dei così detti "duetti"e la funzione "stitch". Anche in questo caso l'impostazione della privacy di default passerà su "amici".

A tutti gli utenti sarà data, inoltre, la possibilità di effettuare il download esclusivamente dei video creati da utenti con più di 16 anni, mentre agli altri sarà data la possibilità di decidere.

Per coloro che hanno tra 13 e 15 anni, inoltre, l'impostazione "suggerisce il tuo account agli altri" sarà disattivata di default.