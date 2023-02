TikTok punta sullo shopping: da oggi è possibile acquistare prodotti tramite il feed

A quanto pare non ci sono soltanto gli abbonamenti ai creator in arrivo su TikTok: la piattaforma social di casa ByteDance ha iniziato a ricevere negli Stati Uniti una nuova funzione di pagamento in-app per acquistare i propri prodotti preferiti direttamente tramite il feed mostrato agli utenti.

Come fatto notare dal portale AdAge, il social network cinese offrirà ai suoi user una feature dedicata esclusivamente ai pagamenti tramite app per acquistare prodotti di vario genere con pochi tap. Il funzionamento è piuttosto semplice e segue una feature analoga proposta su Instagram da diversi anni e, sorprendentemente, ora in fase di cancellazione: un marchio potrà mostrare un’icona a forma di borsa sul profilo affinché gli utenti possano esplorare un catalogo prodotti direttamente tramite TikTok.

Il catalogo, dunque, mostrerà le immagini dei servizi, dispositivi o beni venduti, oltre a video pubblicitari, descrizioni e, naturalmente, prezzi di listino con annessi, eventuali sconti. Al momento, si fa presente, la feature è disponibile esclusivamente ad alcuni marchi invitati direttamente da ByteDance a testarla su TikTok. In futuro, però, potrebbe trovare spazio in tutto il mondo grazie alla collaborazione con più realtà commerciali.

Visto il mancato successo della medesima funzionalità nel caso di Instagram, forse TikTok agirà con cautela, sebbene sia doveroso ammettere che la maggiore popolarità di quest’ultimo social potrebbe avere un ruolo chiave nella definizione delle potenzialità di questa inedita sezione dedicata allo Shopping.

