TikTok a quota 1,5 miliardi di download a livello mondiale, crolla l'impero di Facebook?

La società di analisi Sensor Tower ha rivelato che l'applicazione di social media TikTok ha registrato oltre 1,5 miliardi di download su App Store di iOS e Play Store di Android. Solo nell'anno in corso è stata scaricata 614 milioni di volte, registrando un aumento del 6% su base annua.

Sensor Tower ha osservato che sulla base di tali numeri TikTok è la terza applicazione più scaricata, dietro Whatsapp e Facebook Messenger, il che è indicativo del successo che sta riscontrando a livello mondiale.

Il nuovo social network infatti si è piazzato davanti anche a Facebook ed Instagram, rispettivamente al quarto e quinto posto. Questo risultato dimostra che le previsioni di molti, secondo cui TikTok potrebbe penetrare nell'impero dei social tirato su da Facebook, evidentemente corrispondono alla realtà.

In termini di provenienza degli utenti, l'India e la Cina occupano i primi posti. Solo nel 2019, gli utenti indiani hanno generato 277,6 milioni di download, che rappresentano il 45% delle installazioni globali. In Cina invece ha riportato 45,5 milioni di installazioni nell'anno in corso, pari al 7,4% di quelle globali.

Dal lancio, TikTok avrebbe guadagnato 175 milioni di Dollari a livello mondiale tramite App Store e Google Play Store. Le entrate provengono in gran parte dalla Cina (48,3%), Stati Uniti (35,7%) e Regno Unito (3,9%). Solo quest'anno ha guadagnato 115,3 milioni di Dollari del totale.

Mark Zuckerberg non ha mai nascosto il suo interesse per TikTok, e di recente avrebbe anche aperto un profilo segreto.