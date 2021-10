TikTok resta l'app più scaricata su iOS, ma gli utenti Android preferiscono Facebook

Come di consueto, Sensor Tower ha diffuso i dati relativi alle applicazioni più scaricate al mondo nel mese precedente. Non si registrano grosse novità rispetto alle rilevazioni precedenti: TikTok resta la regina su App Store ed in quella generale, con 59 milioni di installazioni, con la Cina e gli Stati Uniti che hanno contribuito al primato.

Al secondo posto nella classifica generale segnaliamo il sorpasso da parte di Facebook ai danni di Instagram, che scivola in terza posizione. Quinto posto invece per Facebook Messenger, che chiude il poker dell'universo Facebook.

Interessante anche notare come Snapchat abbia superato nuovamente Telegram in termini di download complessivi, mentre Spotify si riaffaccia in top ten dietro a Zoom, che da inizio pandemia risulta stabilmente tra le più utilizzate per le video conferenze.

Su App Store di iOS segnaliamo la terza posizione per YouTube, che si piazza davanti a Whatsapp, Instagram e Facebook, ma sempre tra le prime dieci in settima posizione è presente anche Google Maps.

Su Play Store invece la prima posizione è di Facebook, che è seguita da Instagram mentre TikTok è solo terza. Un chiaro sintomo di come i gusti siano diversi tra i due ecosistemi.

I dati integrali sono disponibili direttamente nel rapporto di SensorTower, mentre in calce è disponibile la tabella.

Di recente, TikTok ha superato YouTue nel tempo medio di utilizzo in due importanti mercati.