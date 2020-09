TikTok rifiuta l'offerta d'acquisto di Microsoft: vicino l'accordo con Oracle!

Microsoft si è ufficialmente tirata fuori dalla corsa per l'acquisto di TikTok. La società di Redmond, in una breve dichiarazione rilasciata nella notte ha confermato che ByteDance ha rifiutato l'offerta d'acquisizione per le attività statunitensi. Nel frattempo, però, a sorpresa i cinesi sarebbero vicini ad un accordo con Oracle.

Microsoft si è detta fiduciosa del fatto che "la nostra offerta sarebbe stata buona per gli utenti di TikTok ed avrebbe protetto la sicurezza nazionale. Per fare ciò, avremmo apportato delle modifiche significative al servizio per fare in modo che soddisfacesse i più elevati standard di sicurezza, privacy e lotta alla disinformazione, ed abbiamo chiarito questi principi nella nostra dichiarazione di agosto. Non vediamo l'ora di vedere come si evolverà il servizio in queste aree".

La vera bomba però è stata lanciata dal Wall Street Journal, e ripresa anche dal New York Times, secondo cui ByteDance avrebbe scelto Oracle come acquirente. Al momento la notizia non è stata confermata in via ufficiale dai diretti interessati, ma le principali forme d'informazioni sembrano essersi allineate.

Il Journal sostiene che "Oracle diventerà partner tecnologico di fiducia di TikTok negli Stati Uniti", e l'accordo firmato probabilmente non porterà ad una vendita a titolo definitivo. Anche Engadget, citando fonti vicine alle parti, sostiene che sarà Oracle ad averla vinta.

Secondo molti, ad aver frenato l'acquisto da parte di Microsoft ci sarebbero le restrizioni sull'algoritmo di TikTok imposte dal Governo Cinese.