TikTok, rinviato di nuovo il ban: la vendita dovrà avvenire entro il 27 novembre

L’amministrazione Trump ha di nuovo rinviato il ban di TikTok negli Stati Uniti, concedendo al proprietario cinese ByteDance altre due settimane per completare la cessione del social network dedicato ai video brevi, spostando infine la data del ban al 27 novembre, anche se alcuni giudici statunitensi sarebbero ancora contrari al divieto.

A ufficializzare il rinvio del ban con un comunicato è stato il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, il quale ha affermato che l’estensione “fornirà alle parti e al Comitato [per gli investimenti esteri negli USA] ulteriore tempo per risolvere questo caso in modo conforme all'ordine”. ByteDance l’avrebbe però saputo soltanto dopo aver chiesto informazioni alle autorità statunitensi, in quanto da diverso tempo non riceveva aggiornamenti quando li richiedeva. Soltanto giovedì, dopo diverse sollecitazioni, il Dipartimento del Commercio ha affermato che ritarderebbe l'attuazione della politica di Trump per ottemperare a un ordine del tribunale a favore di TikTok giunto a fine ottobre.

Intanto Donald Trump e i suoi collaboratori hanno mostrato di non aver cambiato posizione sul social cinese, ritenuto ancora uno strumento utilizzato dai cinesi per spiare le potenze occidentali: per questo motivo, la Casa Bianca ha detto che TikTok deve diventare un’azienda statunitense controllata da investitori americani, strada già percorsa con l’accordo con Oracle e Walmart approvato dallo stesso tycoon.

Il problema è che qualsiasi piano avrebbe probabilmente bisogno dell'approvazione di Pechino, il quale ha esitato a rinunciare al controllo della sua star dei social media. Il ministero del commercio cinese ha infatti pubblicato nuove regole ad agosto che hanno aggiornato un elenco di tecnologie la cui esportazione è limitata o proibita, nel quale appare anche lo stesso algoritmo che rende TikTok un social così popolare e apprezzato. Attualmente, dunque, l’accordo risulta in fase di finalizzazione.