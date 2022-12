TikTok, ci risiamo: si torna a parlare di ban negli Stati Uniti

Che tra TikTok e gli Stati Uniti non scorra buon sangue è ormai cosa nota: il social più in voga degli ultimi anni è infatti stato più volte oggetto di attenzioni "indesiderate" da parte del Congresso di Washington, che ne ha più volte richiesto la rimozione dagli app Store di iOS e Android. Oggi, sembra che le polemiche a riguardo siano ripartito dopo alcuni mesi di calma.

L'ultimo tentativo di estromettere TikTok dai marketplace di Apple e Google risale a circa sei mesi fa, e si era risolto con una promessa di trasparenza da parte del social network cinese in merito alla gestione dei dati dei suoi utenti americani. Come molti ricorderanno, in passato le critiche contro TikTok per il (presunto) invio di informazioni sensibili a dei server stanziati in Cina hanno spinto la sua azienda proprietaria, ByteDance, a vendere la sezione americana della piattaforma ad Oracle, che ora la gestisce interamente sul suolo statunitense.

La polemica è però nuovamente esplosa negli ultimi giorni, e questa volta il Congresso sembra fare sul serio: come spiegano i siti web del Rappresentante Mike Gallagher e del Senatore Marco Rubio, un gruppo bipartisan di politici americani avrebbe avanzato una proposta di legge per bloccare TikTok una volta per tutte negli USA. In realtà, il ban è rivolto a "tutte le compagnie dei social media che hanno sede o sono influenzate da Cina, Russia, Cuba, Iran, Corea del Nord o Venezuela", ma è evidente che la principale piattaforma nel mirino dei lawmakers di Washington sia proprio TikTok.

Il progetto di legge, denominato "Averting the National Threat of Internet Surveillance, Oppressive Censorship and Influence, and Algorithmic Learning by the Chinese Communist Party", o più semplicemente ANTI-SOCIAL CCP Act, ha lo scopo di evitare il trasferimento di dati sensibili dei cittadini americani a dei regimi definiti oppressivi, dittatoriali e che operano censure nel proprio Paese. Il timore degli Stati Uniti, inoltre, è che i server dei social posizionati in Stati come Cuba, Venezuela e Corea del Nord possano essere direttamente collegati alla Cina, fornendo in maniera indiretta dati della popolazione americana a Pechino.

TikTok ha già risposto alla proposta di legge spiegando di trovare "preoccupanti" le mosse del Congresso, specie in un momento delicato come quello attuale: il social, infatti, è sotto indagine presso la NSA, o National Security Agency, ed ha richiesto il raggiungimento della fine delle investigazioni, che dovrebbe indicare chiaramente la presenza (o meno) di collegamenti tra TikTok America e il Partito Comunista Cinese, prima che la politica agisca per un ban del social network negli USA.