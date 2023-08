TikTok, è rivoluzione: in Europa arriverà un nuovo feed 'Per te' senza algoritmo

Dopo aver trattato l'arrivo dei post testuali su TikTok, è giunto il momento di tornare a fare riferimento in questa sede al popolare social network. Infatti, c'è una novità non di poco conto per quel che riguarda l'Europa, visto che è in arrivo un feed "Per te" diverso dal solito.

A tal proposito, come riportato anche da The Verge e TechCrunch, nonché come indicato a livello ufficiale direttamente mediante un post pubblicato sul blog di TikTok nella giornata del 4 agosto 2023, la piattaforma si è detta pronta ad "adempiere agli impegni previsti dal Digital Services Act".

Si fa riferimento al nuovo regolamento sui servizi digitali, che abbiamo trattato anche in un approfondimento relativo alla regolamentazione del mondo Tech in Europa. In ogni caso, nell'ambito degli impegni che TikTok si impegna a prendere relativamente al DSA rientra proprio un feed che non si basa sull'attività dell'utente per consigliare i contenuti che compaiono a schermo.

In parole povere, si potrà disattivare l'algoritmo dei consigli di TikTok, sia per quel che concerne la scheda "Per te" che per quel che riguarda i contenuti "Live". Ciò che vedranno gli utenti che sceglieranno di mettere in atto quest'operazione saranno dunque "video popolari nella loro regione e a livello internazionale". Questo "anziché raccomandare contenuti basati sui loro interessi personali".

"Allo stesso modo, quando utilizzano la ricerca senza personalizzazione, vedranno risultati costituiti da contenuti popolari della loro regione e nella loro lingua preferita. I feed Seguiti e Amici continueranno a mostrare i creator che l'utente segue, ma in ordine cronologico invece che basato sul profilo dell'utente", conclude la spiegazione di TikTok.

Un'altra novità del "pacchetto" è relativa al fatto che gli utenti di età compresa tra 13 e 17 anni non vedranno di default pubblicità personalizzata basata sulle attività online (prima bisognava invece disattivare il tutto mediante un apposito toggle). Ricordiamo in ogni caso che la "deadline" per il DSA è fissata al 28 agosto 2023, quindi l'arrivo di quanto indicato in questa sede potrebbe non risultare troppo lontano.