TikTok sanzionerà i creator 'negativi': lanciato nuovo sistema di moderazione

A quasi un mese dal lancio della Modalità Landscape su TikTok, gli sviluppatori di ByteDance stanno implementando un nuovo sistema di sanzioni per i content creator “negativi”, ovvero coloro che tentano ripetutamente di peggiorare la piattaforma con contenuti poco adeguati.

TikTok sta diventando sempre più severo nei confronti di tali persone con questo rinnovato strumento di controllo degli account: tra le modifiche chiave notiamo il nuovo sistema di segnalazioni e le funzioni che consentono di contrastare i creator recidivi con ancora più durezza.

Nel comunicato ufficiale si legge quanto segue: “In base al nuovo sistema, se qualche creator pubblica contenuti che violano una delle nostre community guidelines, il contenuto verrà rimosso e l’account riceverà un avvertimento. Se raggiunge la soglia di strike all’interno di una feature (come Commenti e LIVE) o di una policy (come Bullismo e molestie), allora verrà bannato permanentemente. I limiti possono variare a seconda dei possibili danni recati alla community con una violazione specifica”.

L’obiettivo dichiarato di TikTok è quello di promuovere una maggiore trasparenza tra creator, utenti e moderatori, puntando a rendere più chiare le Linee guida della Community. Questi strumenti avanzati saranno disponibili entro i prossimi 90 giorni per tutti i creator e si troveranno nella sezione ‘Stato dell’Account”.

Come ulteriore passo verso il miglioramento della trasparenza sulle pratiche di moderazione, TikTok ha anche avviato i test paralleli di una feature per spiegare ai creator quali contenuti non sono idonei alla raccomandazione nei feed Per Te.

