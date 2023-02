TikTok, è scontro USA-Cina: la Casa Bianca banna l'app dai dispositivi del Governo

In linea con la decisione della Commissione Europea su TikTok, anche la Casa Bianca ha ordinato alle Agenzie Federali di disinstallare dai dispositivi governativi l’applicazione di ByteDance entro 30 giorni, per il timore che possa essere utilizzata dal Governo Cinese per spionaggio.

Questa mossa dell’amministrazione Biden ha scatenato l’ira di Pechino, che l’ha definita “un abuso di potere statale”.

Il responsabile federale della Sicurezza delle Informazioni dell’amministrazione Biden, Chris DeRusha, ha spiegato che l’attuale presidente insieme alla vicepresidente Kamala Harris “ha investito molto nella difesa dell’infrastruttura digitale della nostra nazione e nel limitare l’accesso degli avversari stranieri ai dati degli utenti americani. Con questa decisione miriamo a proteggere la nostra infrastruttura digitale e la sicurezza e privacy del popolo americano”.

Qualche giorno fa anche il Governo Italiano ha aperto il dossier TikTok e non ha escluso che l’applicazione possa essere bannata anche dai dispositivi in dotazione dei dipendenti statali. Nel frattempo, il Canada anche ha preso una decisione simile allo scopo di garantire la sicurezza dei canadesi online.

Pechino non ha nascosto il proprio disappunto ed ha attaccato duramente gli USA che “in quanto maggiore potenza mondiale, hanno tanta paura di un’app che piace ai giovani. Ci opponiamo alla pratica sbagliata degli USA di generalizzare il concetto di sicurezza nazionale, di abusare del potere statale e di sopprimere irragionevolmente le società di altri paesi”.