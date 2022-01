TikTok segue Instagram: in arrivo abbonamenti per sostenere content creator

Facebook - o meglio, Meta - ci ha abituati a una brutta usanza: vedere WhatsApp seguire Telegram e Instagram inseguire TikTok. Questa volta però avviene il contrario, dato che è il social network cinese ad aggiungersi alla rivoluzione abbonamenti per utilizzare il servizio a pagamento. Non preoccupatevi, non sarà obbligatorio.

Giusto ieri abbiamo visto come Instagram ha inserito abbonamenti in-app per sostenere i Content Creator. Ebbene, anche TikTok adotterà la medesima soluzione avviando in questi giorni la fase di test per il supporto al pagamento dei creatori di contenuti. Si tratta del modo migliore per sostenere le personalità preferite sul social network, non solo con i già disponibili suggerimenti privati, bensì anche con una nuova soluzione di entrate ricorrenti.

Come riportato da The Information dopo avere contattato il portavoce di TikTok, in occasione dell’avvio dei test i gestori della piattaforma firmata ByteDance non hanno voluto rilasciare ulteriori dichiarazioni. In altre parole, sarà necessario attendere qualche settimana per assistere all’implementazione globale ed evoluzione di questa nuova funzionalità. Riscuoterà successo? I content creator beneficeranno davvero da questi abbonamenti in-app? Lo sapremo solamente a tempo debito.

Tornando invece a Instagram, gli sviluppatori hanno avviato l’implementazione di modifiche importanti per i contenuti video, dai remix alle trasmissioni in diretta.