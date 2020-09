TikTok: 'Senza l'algoritmo l'app è completamente inutile', acquisizione a rischio?

Proprio nel momento in cui TikTok sembrava aver trovato un acquirente, un recente report di Bloomberg ricorda che il governo cinese ha imposto nuove restrizioni sull’export di tecnologie legate all’intelligenza artificiale, tra cui l’algoritmo che si occupa del feed del social. Senza di esso, secondo un insider, TikTok è completamente inutile.

ByteDance per vendere la divisione americana di TikTok dovrà ottenere i permessi da parte del governo del Dragone, che però potrebbero non arrivare. Stando a quanto riportato da Bloomberg la Cina sarebbe intenzionata a colpire a sua volta gli Stati Uniti non concedendo loro il codice necessario per far funzionare propriamente il social. Il suddetto insider è infatti convinto che “TikTok senza l’algoritmo è come una macchina di lusso con un pessimo motore”.

Ancora, i report apparsi anche in Cina affermano che le trattative potrebbero saltare se la Cina non dovesse concedere la vendita dell’algoritmo di TikTok; in caso contrario, l’acquirente si troverebbe in mano il social senza la componente che lo ha reso così di successo. Ricordiamo che le aziende in corsa per l’acquisizione di TikTok sono Microsoft, Oracle, Twitter, Alphabet Inc. e Triller, e che attualmente la compagnia di Redmond sembrerebbe in vantaggio.

Tutte hanno tempo fino al 12 novembre per trovare un accordo definitivo, altrimenti ByteDance sarà costretta a chiudere la divisione statunitense del suo social.