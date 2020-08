TikTok, anche il social rivale Triller è interessato all'acquisizione

Dopo la recente manifestazione di interesse per l’acquisizione di TikTok da parte della proprietaria di Google Alphabet Inc., ora nelle trattative vorrebbe inserirsi anche la compagnia rivale Triller assieme alla società di investimento londinese Centricus, i quali hanno presentato un’offerta di 20 miliardi di dollari.

Stando a quanto riportato da Bloomberg e Reuters, l’interesse da parte di Triller ci sarebbe ma manca ancora un’offerta ufficiale: un portavoce di TikTok avrebbe infatti dichiarato che la divisione americana del social cinese non ha ancora ricevuto un’offerta e nemmeno sarebbe stata contattata dal rivale. Anzi, hanno commentato il report di Bloomberg chiedendo “Cos’è Triller?”.

Ma a The Verge il presidente esecutivo di Triller Bobby Sarnevesht avrebbe confermato l’offerta, rendendo il tutto ancora più caotico: “Abbiamo presentato un’offerta direttamente a ByteDance tramite Centricus e abbiamo la conferma che è stata ricevuta. TikTok non è coinvolto in questo, abbiamo avuto a che fare direttamente con il presidente della compagnia cinese. O alcuni membri dello staff non sono consapevoli di ciò che sta accadendo ai piani alti, o potrebbero avere i propri programmi e non sono contenti della nostra offerta”.

Nello specifico, l’offerta presentata da Triller/Centricus a ByteDance comprende 10 miliardi di dollari in contanti e in anticipo, e altri 10 milioni di dollari di profitto condiviso per la proprietà degli asset in Australia, Nuova Zelanda, India e Stati Uniti, lasciando a Triller una quota di minoranza di TikTok.

Ancora in lizza per l’acquisizione del social cinese ci sono Microsoft, sempre ritenuta la parte già in fasi avanzate nelle trattative; Oracle e Twitter.