TikTok sorpassa tutti, anche Facebook e WhatsApp: è l'app più scaricata al mondo

Una nuova analisi di mercato globale condotta da Nikkei Asia ha scoperto che il social network cinese TikTok è ufficialmente l’app social più scaricata al mondo, superando dunque anche Facebook, Instagram e persino WhatsApp, raggiungendo così un traguardo che fino a diversi mesi fa sembrava destinato a essere irraggiungibile.

Le restrizioni applicate dall’amministrazione Trump durante la presidenza del tycoon statunitense sembravano infatti un colpo veramente forte ai danni della piattaforma social di proprietà di ByteDance, tanto che si è parlato a lungo di cessioni a gruppi di aziende negli Stati Uniti. Ciononostante, tra sospensioni delle trattative e il cambio di presidente con Joe Biden, la situazione è migliorata e si è giunti allo sblocco definitivo con l’annullamento del divieto a giugno.

Oltre a questo “lasciapassare” politico, però, secondo Nikkei Asia a fare da propulsore per il successo di TikTok è stata la pandemia COVID in quanto moltissime persone (artisti di fama mondiale compresi) hanno deciso di scaricare l’applicazione per sfruttarla come mezzo d’intrattenimento alternativo alla TV e ad altri servizi, anche per creare spettacoli ad hoc accessibili a tutti tramite il proprio smartphone.

Grazie a questo vero e proprio boom nel 2021, quindi, alla fine TikTok ha superato ufficialmente l’app che da tempo regnava come Numero 1 nella classifica, ovvero Facebook: complice la crescita costante a livello globale e la facilità nella creazione dei contenuti, al social cinese si sono uniti tantissimi giovani e non solo, spesso diventando anche content creator veri e propri grazie ai formati estremamente brevi dalla durata massima di 3 minuti. Continuerà a guidare questa tendenza dei video brevi? Molto probabilmente sì.

Nel mentre, però, la casa di Mark Zuckerberg pensa a rispondere a TikTok tramite Instagram, dove i Reels hanno raggiunto la durata massima di 1 minuto.