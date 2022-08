TikTok sostituisce la TV tra i giovani: nuovo sondaggio rivela dati sorprendenti

Gli ultimi segnali dal mercato internazionale parlano chiaro: i social network di Meta stanno perdendo utenti giovani, i quali stanno passando soprattutto a TikTok. Anzi, la piattaforma di ByteDance ha sostituito la TV come fonte di intrattenimento più popolare tra i giovani adulti, secondo un recente sondaggio

Il report annuale del Regno Unito sul consumo dei media dell'Office of Communications è infatti stato pubblicato ufficialmente e ripreso da media outlet come Financial Times e 9to5Mac, e i dati presenti in esso mostrano una tendenza importante: le persone di età compresa tra i 15 e 24 anni trascorrono 57 minuti al giorno solo su TikTok, contro i 53 minuti di media passati a guardare la televisione da individui nella stessa fascia d’età.

Nel caso specifico del Regno Unito, meno della metà dei giovani tra i 16 e i 24 anni guarda almeno 15 minuti a settimana di programmazione su un canale di servizio pubblico, in netto contrasto con gli over 65 che guardano quasi sei ore di trasmissioni TV al giorno. Al contempo, YouTube continua a restare una delle piattaforme alternative di riferimento – ricordiamo il sondaggio del Pew Research Center, per il quale il 95% degli adolescenti statunitensi utilizza YouTube – e le piattaforme di streaming ad abbonamento aumentano i ricavi con Netflix che guida la classifica.

In poche parole, l’utilizzo di app e servizi di streaming ha cambiato radicalmente il panorama delle trasmissioni televisive, gradualmente sempre più snobbate dal pubblico di giovani adulti. Ribadiamo che il sondaggio condotto dall’Ofcom si limita al panorama britannico; quindi, i dati potrebbero variare in Italia e in altre parti del mondo.

Nel frattempo, su TikTok è iniziato il test della vendita dei biglietti di concerti tramite TicketMaster.