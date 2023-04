Anche TikTok sperimenta con l'Intelligenza Artificiale: arrivano gli avatar IA

Mentre alcune offerte di lavoro suggeriscono che TikTok voglia diventare un'etichetta discografica, il social network cinese si appresta ad introdurre un'altra novità software per rimanere sulla cresta dell'onda delle mode più recenti. Infatti, anche TikTok implementerà l'IA generativa, anche se in un modo estremamente convenzionale.

L'esperto di Social Media Matt Navarra, infatti, ha spiegato su Twitter che "TikTok ha una nuova IA generativa, che usa l'intelligenza artificiale per creare gli avatar!". Nulla di troppo strano, dunque: il social raccoglie i dati delle foto dell'utente e la trasforma in un avatar in 2D o in 3D che questi può usare come propria immagine profilo sulla piattaforma, con il medesimo funzionamento di molte app di fotoritocco tramite IA che hanno spopolato negli ultimi mesi.

Nello specifico, il tool vi chiede di fornire da tre a dieci fotografie del vostro volto e di scegliere da due a cinque stili diversi che rappresentano la vostra estetica. Fatto ciò, dovrete aspettare qualche secondo, mentre l'IA genererà la vostra nuova foto profilo, e il gioco sarà fatto. Non solo: le foto profilo potranno essere salvate nella memoria dello smartphone, utilizzate come avatar su altre piattaforme e come sticker nei video di TikTok.

The Verge riporta che, stando a quanto spiega Navarra, "gli esempi che ho realizzato finora sono ben fatti e coprono tanti stili diversi. Posso immaginare che davvero tante persone decidano di utilizzare il tool per creare degli avatar creativi per sé stessi, come hanno fatto con le altre app di editing fotografico con IA".

Dopo la pubblicazione del pezzo di The Verge, TikTok ha spiegato che quello scoperto da Navarra è un esperimento disponibile solo in poche regioni, tra le quali non sembrano essere incluse né l'Europa né gli Stati Uniti d'America. D'altro canto, con il ban di TikTok in America dietro l'angolo, in molti, a Washington, potrebbero chiedersi che fine facciano le immagini inviate dagli utenti all'IA del social network per la generazione degli avatar "creativi".